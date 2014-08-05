صاحب هدف لشبونة في الاتحاد: شيكابالا ملك مصر

أعرب جواو ماريو لاعب وسط سبورتنج لشبونة وصاحب هدف فريقه الأول في مباراة مئوية الاتحاد السكندري عن سعادته باللعب في مصر وسط هذه الأجواء.

وتعادل سبورتنج لشبونة بمشاركة المحترف المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق مع الاتحاد السكندري 2-2 في المباراة الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء زعيم الثغر.

وقال جواو ماريو للصحفيين في تصريحات نقلتها صحف البرتغال: "أعتقد أننا استمتعنا باللعب في مصر .. حظينا ببعض المرح".

وأضاف "مصر بلد جميل وأعتقد أن شيكابالا ملك هنا".

وكان شيكابالا قد خطف الأنظار في مئوية الاتحاد بعد ظهوره مع فريقه البرتغالي على الأراضي المصرية بعد احترافه في يناير الماضي.

ويستعد سبورتنج لشبونة لانطلاق الدوري البرتغالي في 17 أغسطس الجاري.