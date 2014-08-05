مدير إدارة المهندسين: 3720 معدة مشاركة فى عمليات حفر القناة الجديدة

كتب أحمد عبد الرحمن – رفيدة عوضين – محسن البديوى

قام اللواء كامل الوزير مدير إدارة المهندسين العسكريين، بعمل شرح مبسط لمشروع حفر قناة السويس الجديدة فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجموعة من الوزراء والمسئولين.

وأعلن كامل، خلال احتفالية إعلان انطلاق مشروع تدشين محور قناة السويس فى الإسماعيلية، أن مشروع الحفر يقع شمال طريق الإسماعيلية بـ 3 كيلو مترات، وشرق قناة السويس الحالية بـ900 متر ويشتمل المشروع على حفر قناة جديدة بطول 35 كيلو مترا من منطقة الملاح شمالا حتى منطقة الدفرسوار جنوبا، وزيادة عمق وعرض التفريعات الحالية فى الدفرسوار والملاح والبحيرات الكبرى بإجمالى طول 27 كيلو مترا ليصل عرض القناة الحالية والجديدة لـ 300 متر للعرض و 24 مترا للعمق، بالإضافة لـ 5 قنوات فرعية بطول 16 كيلو مترا تستغل فى إنشاء تجمعات سكانية وسياحية ومناطق خدمات سفن.

وأشار مدير إدارة المهندسين العسكريين، أن إجمالى كميات الحفر حوالى 500 مليون متر مكعب فى جميع أنواع التربة، مضيفاً أن المعدات المخطط اشتراكها فى المشروع أكثر من100 بلدوزر و900 حفار ورافع أتربة، و 2700 عربة لنقل الأتربة، و 20 كراكة للحفر فى الماء.