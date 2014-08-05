"جزيرة السلحفاة" تستقطب مشاهير "هوليوود"

يستقطب منتجع "جزيرة السلحفاة" أشهر نجوم "هوليوود"، حيث يقضون شهر العسل في أجواءٍ يكتنفها السحر والجمال، ولا سيّما Britney Spears وزوجها السابق كيفن فيدرلاين، فضلاً عن نيك لاشي وJessica Simpson.

فما رأيك بإجازة رومانسيّة تجمع بين الهدوء والاسترخاء، برفقة الشريك، بعيداً عن الضجيج والتوتّر؟

يقع منتجع "جزيرة السلحفاة" في إحدى جزر دولة "فيجي" في البحر الكاريبي، ويمتدّ على أكثر من 500 فدان، حيث تستمتعين بالرياح اللطيفة التي تنقل لك رائحة الزهور الاستوائيّة، وأنت مسترخية على الشاطئ!

ولا بدّ لك من أن تتذوّقي أشهى المأكولات البحرية الطازجة، كالتونا وجراد البحر وسرطان البحر والفاكهة المحليّة والخضر المزروعة في الجزيرة.

وتعدّ هذه الجزيرة الخيار المثاليّ لقضاء شهر العسل والمناسبات الخاصّة.وهي تضم 14 كوخاً، تبلغ مساحة كلّ كوخ منها 120.77 متراً مربّعاً، وتمّ تصميمها من الخشب الصلب الصديق للبيئة، فيما يؤثث القشّ سقوفها.ويتسرّب الضوء من النوافذ التي تطلّ مباشرة على المياة الهادئة الزرقاء.

ويضمّ كلّ كوخ من تلك الأكواخ غرفتين فسيحتين ومساحة مخصّصة لتبديل الملابس وشرفة وحوض سباحة.

وهناك مجموعة كبيرة من الأنشطة المائية، كالسباحة والغوص وركوب الأمواج والرياح والإبحار والتجديف وصيد الأسماك، التي يمكن ممارستها في الموقع، فضلاً عن الأنشطة البريّة كركوب الخيل وركوب الدراجة والجري والمشي على مسارات الجزر.

ولا تفوّتي، هناك، فرصة حضور الاحتفالات التي تقام على الشاطئ والاستمتاع بجولات مقدّمة للزوار، من دون أيّ تكلفة إضافيّة.

ولمزيد من الرومانسيّة، لا بدّ لك من تناول العشاء في المواقع النائية على ضوء القمر، تحت النجوم المتلألئة!

ملاحظة: لا يُسمح للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة بالدخول إلى المنتجع، إذا لم يكن ذلك خلال الفترة المخصّصة للأسرة، خلال فترتين من السنة؛ وذلك خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وخلال ثلاثة أسابيع من فصل الصيف.

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