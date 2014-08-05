من هي أكثر النجمات التركيات أناقة في جلسات التصوير؟

تتزاحم الممثلات ونجمات الشاشة وعارضات الأزياء المحترفات على الظهور في جلسات التصوير وعلى صفحات مجلات الموضة حول العالم، وقد شاهدنا أجمل النجمات التركيات يتسابقن للظهور في جلسات التصوير المبتكرة واحدة بعد الأخرى حتى احترنا من الأجمل بينهن.

بدأت نجمة مسلسل "إيزل" Cansu Dere حياتها المهنية كعارضة أزياء، وهذا ما جعلها هدفاً للمصورين ومجلات الموضة عموماً، فقد تكرر ظهورها في صور مختلفة وبإطلالات جذابة كما اعتدنا منها، بينما يندر ظهور الممثلة Beren Saat بهذه الطريقة، وربما كان لتركيزها على مهنة التمثيل دور في ذلك.

لفتتنا الإطلالات العصرية المرحة التي ظهرت بها النجمات الشابات على صفحات مجلات الموضة، مثل: Hazal Kaya بطلة مسلسل "أسميتها فريحة"، و Pelin Karahan المعروفة باسم "السلطانة مريم" في مسلسل "حريم السلطان"، كما أعجبنا بالاختيارات الرزينة التي ظهرت بها زميلتها السلطانة "ناهد دوران" Nur Fettahoğlu باللون الأحمر الذي ناسبها جداً.

شاهدي معنا صوراً متنوعة لنجمات تركيا في جلسات التصوير، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟

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