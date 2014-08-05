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مقتل ضابط صدمه قائد ميكروباص أثناء هروبه شرق الإسكندرية

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مقتل ضابط صدمه قائد ميكروباص أثناء هروبه شرق الإسكندرية مقتل ضابط صدمه قائد ميكروباص أثناء هروبه شرق الإسكندرية

أرشيفية

لقى ضابط مرور مصرعه بعد ان صدمه قائد سيارة ميكروباص حاول استيقافه بمنطقة سموحة شرق الاسكندرية والقى القبض على السائق وجارى عرضه على النيابة العامة.

قالت مديرية امن الاسكندرية فى بيان لها اليوم الثلاثاء انه أثناء قيام الملازم فريد فاروق رياض سعد ضابط بإدارة المرور المعين لتنظيم حركة المرور بميدان فيكتور عمانويل باستيقاف السيارة رقم “5218″ رحلات اسكندرية ” ميكروباص ” قيادة محمود السيد محمد حسن -30 سنة- عاطل حاول قائدها الهروب بالسيارة فاصطدم بالضابط محدثا اصابته وتوفي .

شهد علي الواقعه مجموعه من الاهالي ، وتم ضبط السيارة و قائدها و تبين عدم حمله رخصتي القيادة والتسيير وتم نقل جثمان الضابط لمستشفى الشرطة و جاري العرض على النيابة .

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