بكين ستحظر استخدام الفحم لتخفيف التلوث الجوي

قالت السلطات المحلية بالعاصمة الصينية مؤخرا إن مدينة بكين ستحظر بيع واستخدام الفحم في المناطق الست الرئيسة والمناطق الأخرى قبل نهاية عام 2020 لتخفيف التلوث الجوي.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن مكتب حماية البيئة بمدينة بكين، أن المناطق الستة الرئيسية في المدينة ستتوقف عن استخدام الفحم والمنتجات المتعلقة وتغلق محطات الطاقة والمرافق الأخرى التي يتم تشغيلها بالفحم .

وقال المكتب إن مصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي ستحل مكان الفحم لتخدم المواطنين المحليين في التدفئة والطبخ وغيرها من الأنشطة الأخرى .

وتعتبر الحملة جزءا من خطة العاصمة التي تتعرض لدخان كثيف دائما لتحسين هيكل الطاقة ورفع جودة الهواء .

وبحسب إحصاءات رسمية، فقد بلغت نسبة استخدام الفحم 4ر25 بالمائة من حجم استهلاك الطاقة في العاصمة في عام 2012 . ومن المتوقع أن ينخفض الرقم إلى أقل من 10 بالمائة قبل عام 2017 .

كما قال المكتب إنه سيحظر استخدام أنواع الوقود الأخرى ذات النسب عالية التلوث مثل النفط وكوك النفط والنفايات القابلة للاحتراق والوقود الحيوي أيضا.

وأوضح أن منطقة بكين للتنمية الاقتصادية -التكنولوجية ستقود خطوة التخلي عن استخدام الوقود عالي التلوث قبل نهاية هذا العام، وستتبعها مناطق أخرى تدريجيا .

أ ش أ