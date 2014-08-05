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إصابة 6 اطفال بتسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى في مطعم ببنى سويف

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إصابة 6 اطفال بتسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى في مطعم ببنى سويف إصابة 6 اطفال بتسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى في مطعم ببنى سويف

اللواء محمد عماد سامى مدير امن بنى سويف

أصيب 6 أطفال من عائلة واحدة بعزبة كمون بقرية تلت بمركز الفشن بتسمم غذائى نتيجة تناولهم لوجبة كشرى وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزى في حالة إعياء شديدة.

تلقى اللواء محمد عماد سامى مدير أمن بني سويف بلاغ من العميد سامى توفيق مدير إدارة النجدة ببنى سويف باستقبال مستشفى الفشن المركزى 6 أطفال مصابين بتسمم وهم: امل شعبان عبدالفضيل 7 سنوات ، ورحمة مصطفى عبدالفضيل 6 سنوات ، وشقيقتها مودة 11 سنة ، ومحمد سليم قرنى 4 سنوات ، وهشام خطيب رمضان 6 سنوات ، وشقيقه زياد 4 سنوات.

تبين من تحريات اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ان الأطفال الستة ذهبوا إلى مطعم السلطان بمدينة الفشن وطلبوا وجبة كشرى وعقب تناولهم الوجبة شعروا بالألم في المعدة وحالة من الغثيان وقىء واتهم أولياء أمور الأطفال محمد وحيد -27 سنة-صاحب محل الكشرى والمقيم بقرية طحابوش بمركز ناصر بالتسبب فى التسمم.

تم تحرير محضربالواقعة تحت رقم 13079 لسنة 2014 وامر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف باستدعاء صاحب مطعم الكشرى لسماع أقواله وإرسال عينة إلى معامل وزارة الصحة لمعرفة أسباب تسمم الأطفال الستة.

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