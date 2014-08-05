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محافظ سوهاج: نقل 22 عامل نظافة من ديوان المحافظة لحي شرق للاهتمام بنظافة الشوارع

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محافظ سوهاج: نقل 22 عامل نظافة من ديوان المحافظة لحي شرق للاهتمام بنظافة الشوارع محافظ سوهاج: نقل 22 عامل نظافة من ديوان المحافظة لحي شرق للاهتمام بنظافة الشوارع

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

قرر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج نقل 22 عامل نظافة من ديوان عام المحافظة إلى حي شرق سوهاج بدء من الرابع من شهر أغسطس الجاري للعمل بنظافة الكورنيش ودورات المياه بحي شرق سوهاج.

وأكد المحافظ على أن نظافة الشارع أولي من نظافة الديوان وأصدر توجيهاته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية برفع الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين ومتابعة أعمال النظافة والتجميل للظهور بالمظهر اللائق والحضاري لمحافظة سوهاج.

وشدد عتيق على ضرورة تكثيف ورديات العاملين بحملات النظافة ورفع القمامة من أماكن تجميعها أولاً بأول والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات بمختلف نواحي ومراكز المحافظة.

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