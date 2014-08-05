السيسي يشهد الاحتفال بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الاحتفال بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس في نادي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ حجاج الهنداوي. وعقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ قناة السويس. ثم القى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس كلمة أكد فيها أن المصريين بحفرهم لقناة السويس بسواعدهم ودمائهم ودموعهم صنعوا التاريخ وشريان الحياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع.

وأضاف مميش قائلا ” لقد استشهد أكثر مائة الف شهيد خلال مدة الحفر عشر سنوات ، هذه الارادة المصرية تتجلي في ابهى صورها لتبهر العالم أجمع، ارادة صنعت المجد والتاريخ وسوف تصنع باذن الله المجد والتاريخ في الفترة القادمة، يجب أن نتعلم قوة الارادة والصلابة وقوة التحمل والاصرار على النجاح فقد صنعوا التاريخ ، وسوف ينجح الابناء والاحفاد في صنع التاريخ أيضا”.

وأضاف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الاحتفال بالبدء في حفر قناة السويس الجديدة بأمر يصدر اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسواعد المصريين يعد حدثا تاريخيا يثبت قوة الارادة المصرية في صنع التاريخ مرة أخرى، لافتا الى أن هذا الاحتفال يتواكب مع الذكرى 58 لتأميم قناة السويس بقرار من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ليفاجىء العالم اجمع بقوة الارادة المصرية وليستعيد لمصر حقوقها المشروعة في القناة.

وأعرب مميش عن تقديره للعاملين في هيئة قناة السويس وشركاتها التابعة ورؤساء الهيئة على مدى التاريخ لانهم اثبتوا بحق تجسيد براعة الارادة المصرية في تسيير هذا المرفق الحيوي العالمي بالاعتماد على النفس.

وتابع الفريق مميش قائلا “نحن مقبلون على حقبة اقتصادية جديدة تعتمد على امانة وصدق وشرف وحسن القيادة وشجاعة المواجهة واتخاذ القرار بقوة وصلابة الشعب المصري في التحمل من أجل بناء الدول المصرية الحديثة دولة الامن والامان والرخاء”.

ومضي مميش يقول إن ملاحم هذه الحقبة تنطلق من منطقة قناة السويس حيث يتم الاعداد لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس باسلوب علمي سليم تحت اشراف اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الووزراء المهندس ابراهيم محلب واشتراك التحالفات الوطنية والاجنبية ومكاتب الخبرة العالمية وارتباطا ودعما لهذا المشروع العملاق سيتم انشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية باجمال طول 72 كليومترا منها 35 كيلو مترا حفر جاف، و37 كيلومترا توسعة وتعميق.

وأضاف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن حفر القناة الجديدة مع تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من شأنه أن يجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجيستيا عالميا يجعل من مصر قبلة للاقتصاد ولحركة التجارة العالمية والاقليمية وسيزيد من فرص الاستمرار الوطني والاجنبي كما سيزيد من الدخل القومي المصري من العملة الصعبة ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل.

وتابع مميش يقول:” لقد بدات المعارك والحروب من 56 حتى 73 من قناة السويس ان الاوان ان تبدأ معركة التنمية لقناة السويس، لننتقل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصر للعبور الثالث في معركة التنمية فالاقتصاد يحتاج لقوة تحميه ، يد تبني ويد تحمل السلاح ، وسوف ننتصر باذن الله”.

وأعرب عن شكره وتقديره لرجال القوات المسلحة الباسلة التي تسهر على تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بكل القوة والحرفية والبالغة ، وكذلك رجال وزارة الداخلية الاوفياء وذلك في ظل منظومة تأمين وتنسيق متكامل وتعاون أشعرت ربابنة السفن بكل الامن والامان أثناء عبور المجرى الملاحي للقناة ، وادى الى زيادة عائدات قناة السويس.

وتعهد الفريق مهاب مميش بالحفاظ على قناة السويس كشريان للحياه ورمز للعطاء، والعمل بكل القوة والجد والاجتهاد في تعاون كامل مع كل اجهزة الدولة لتحقيق الحلم المصري في تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة.

وقدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرضا لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة حيث قام بطرح الاسس التي بنيت عليها فكرة المشروع والتي تتمثل في احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة، ودعم الاقتصاد المصري ليستفيد من عائداتها الاجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

وأضاف مميش أن فكرة المشروع بنيت أيضا على استغلال الامكانيات الحالية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات.

وأوضح أن هذا المشروع سيوفر أيضا فرص عمل للشباب من أبناء مصر من جميع المحافظات في جميع التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن من بين اسس المشروع أيضا الاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة ( الصين، جنوب شرق اسيا، الهند) والتي من الممكن ان تغزو السوق الاوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.

/أ ش أ/