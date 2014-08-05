بالصور .. محافظ الأقصر يدعو ​لتعمير الصحراء لتوفير فرص عمل للشباب‎

دعا اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ​​إلى تعمير الصحراء وزيادة الرقعة الخضراء مشددا على اهمية توفير فرص عمل للشباب وحثهم على العمل بجد واجتهاد لاقامة مشاريع زراعية تساهم في زيادة الانتاج.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من ​​المزارع والمشروعات الزراعية بالمحافظة بمرافقة وكيل وزارة الزراعة خالد عبد الراضي منوفي وقيادات مديرية الزراعة والطب البيطري والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

شملت الجولة الحدود والمساحات المخصصة لمشروع الاستصلاح الزراعي الجديد بالمحافظة والتي تبلغ 50 الف فدان بالاضافة إلى مشروع انشاء مزرعة سمكية نموذجية بقرية الرزيقات قبلي بمدينة ارمنت على مساحة 4500 متر لانتاج كميات كبيرة من الاسماك حيث سيتم انشاء اربعة احواض سمكية توفر العديد من فرص العمل وانشاء مزرعة اخري متكاملة تضم اربع وحدات انتاج منها البان وسماد عضوي ” كمبوست ” وعلف وبها 200 راس ماشية وتساهم المزرعة في توفير نح و 62 فرصة عمل.

وأكد المحافظ أن نصيب الأقصر من مشروع استصلاح 4 ملايين فدان بمحافظات الجمهورية ، هو 50 ألف فدان بالظهير الصحراوى للمحافظة ، وأن خطة الاستصلاح سيشارك فيها جميع الخبراء والأساتذة فى المياه والأراضى بالجامعات المصرية والمراكز البحثية التابعة لوزارتى الزراعة والري ، مشيرا إلى اتخاذ المحافظة خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع لزراعة 10 الاف فدان بالظهير الصحراوي بالمحافظة وتخصيص هذه الاراضي للشباب بواقع 5 فدان لكل شاب من الأقصر وتشييد بئر مياه لكل 10 شباب لتمكينهم من تحقيق تنمية زراعية وتوفير فرص عمل بالاضافة إلى تخصيص قطع اراضي للمستثمرين تترواح من 20 إلى 50 فدان بعد دراسة العروض المقدمة لزراعة الاراضي بجدية .

وأوضح محافظ الأقصر أن المشروع يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن المواطنين لإنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وتربية الماشية والأسماك والدواجن وصناعة الأعلاف ، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب ، وإنشاء قرى ومدن حول المناطق المستصلحة ، وأنه يجرى بحث سُبل الاستفادة من الميزة النسبية للمناطق التى ستُستصلح، وتحقيق التكامل بينها وأعلى عائد من المياه والأراضي، بالإضافة إلى العائد الاجتماعي، منوهاً باستخدام أساليب رى حديثة لتعظيم العائد من استصلاح الأراضي…

أشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى اهمية استغلال امكانيات المحافظة والمساحات الشاسعة للاراضي في الظهير الصحراوي لتحقيق تقدم في مجال التنمية زراعية والثروة الحيوانية بالأقصر بما يساهم في توفير الاف فرص العمل للشباب وزيادة الرقعة الخضراء بالأقصر.

وأكد ان المحافظ وجه بسرعة إزالة كافة التعديات على الاراضي ووضع خطة جديدة لإستثمار الأراضي في الزراعة بمشاريع محطات تربية الابقار الكبرى والدواجن بهدف إستغلال الاراضي غير المستثمرة والفائضة عن حاجة أصحاب المشاريع اضافة إلى استغلال اراضي المناطق الصناعية لجذب المستثمرين ومنحهم تسهيلات لاقامة مشاريع جادة وفعالة.