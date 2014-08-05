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منع راكبين مصريين من السفر والقبض على ثالث بمطار القاهرة

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منع راكبين مصريين من السفر والقبض على ثالث بمطار القاهرة منع راكبين مصريين من السفر والقبض على ثالث بمطار القاهرة

مطار القاهرة

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء راكبين من السفر الأول تنفيذا لحكم قضائي والثاني بناء على طلب قاضي التحقيقات.

أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة التركية المتجهة إلى اسطنبول تقدم الراكب ” ع . م ” إلى الجوازات وبفحص أوراق سفره تبين أن اسمه مدرج ضمن الممنوعين من السفر تنفيذا لحكم قضائي ، بينما تقدمت الراكبة ” هـ . م ” للسفر على الطائرة المتجهة إلى الدمام وفوجئت بمنعها من السفر بناء على طلب قاضي التحقيقات ، تم إلغاء سفر الراكبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

وفي سياق آخر ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على راكب مصري الجنسية يدعي ” حسن . م ” قادما على الطائرة المصرية من جربا بتونس حيث تبين بعد فحص أوراقه انه مطلوب في القضية رقم 950 لسنة ٢٠١٢ جنايات منية النصر سرقة بالإكراه والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد ٢٥ سنة ، تم التحفظ على الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

أ ش أ

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