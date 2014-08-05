أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة جندي أميركي من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء

Google+ Print
إصابة جندي أميركي من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء إصابة جندي أميركي من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء

ارشيفية

أصيب جندي اميركي من قوة المراقبين المتعددة الجنسيات في سيناء بالرصاص حين اطلق مسلح النار على معسكره في وقت متاخر من ليل الاثنين، على ما افاد مصدر امني.

وقالت وكالة “فرانس 24″  ان الجندي اصيب في ذراعه وتمت معالجته داخل معسكر البعثة قرب بلدة الجورة شمال سيناء.

ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي تشهد هجمات تستهدف قوات الامن خاصة في شبه جزيرة سيناء، ويتبناها جهاديون.

وكثف الجيش مؤخرا هجماته على المسلحين الاسلاميين بعدما قتل مسلحون 22 جنديا في هجوم على مركز تفتيش قرب الحدود مع ليبيا.

وقوة المراقبين المتعددة الجنسيات هي قوة مستقلة لحفظ السلام تنتشر في سيناء لمراقبة الالتزام باتفاق السلام الموقع بين مصر واسرائيل عام 1979 والذي انسحبت اسرائيل على اساسه من سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة