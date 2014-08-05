إصابة جندي أميركي من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء

أصيب جندي اميركي من قوة المراقبين المتعددة الجنسيات في سيناء بالرصاص حين اطلق مسلح النار على معسكره في وقت متاخر من ليل الاثنين، على ما افاد مصدر امني.

وقالت وكالة “فرانس 24″ ان الجندي اصيب في ذراعه وتمت معالجته داخل معسكر البعثة قرب بلدة الجورة شمال سيناء.

ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي تشهد مصر هجمات تستهدف قوات الامن خاصة في شبه جزيرة سيناء، ويتبناها جهاديون.

وكثف الجيش مؤخرا هجماته على المسلحين الاسلاميين بعدما قتل مسلحون 22 جنديا في هجوم على مركز تفتيش قرب الحدود مع ليبيا.

وقوة المراقبين المتعددة الجنسيات هي قوة مستقلة لحفظ السلام تنتشر في سيناء لمراقبة الالتزام باتفاق السلام الموقع بين مصر واسرائيل عام 1979 والذي انسحبت اسرائيل على اساسه من سيناء.