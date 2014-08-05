سليمان وفاروق في قائمة الأهلي لمواجهة نكانا رغم الإصابة

دخل الثنائي وليد سليمان ومحمد فاروق قائمة الأهلي لمواجهة نكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية، رغم الشكوك حول قدرته على المشاركة في المباراة.

ويخرج الأهلي لمواجهة نكانا في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة المجموعات بالكونفدرالية يوم العاشر من أغسطس الجاري.

وأعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي عن قائمة تضم 18 لاعبا للمباراة.

وضمت القائمة سليمان وفاروق، رغم معاناة الأول من إجهاد في العضلة الضامة والأخير من كدمة خلف الركبة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

خط الدفاع: سعد الدين سمير - محمد نجيب - شريف عبد الفضيل - باسم علي - صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - أحمد خيري - محمد فاروق - وليد سليمان - رمضان صبحي - موسى يدان - محمود تريزيجيه

خط الهجوم: عماد متعب - عمرو جمال