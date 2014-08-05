مهاب مميش: سنعمل بكل قوة لتحقيق الحلم المصري بتنمية القناة

وجه الفريق “مهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس، الشكر للرجال القوات المسلحة التى أكد أنها تسهر على تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بكل القوة والحرفية البالغة وكذا رجال وزارة الداخلية، مضيفا ان الجميع يعمل فى منظومة تأمين وتنسيق متكامل إثناء عبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأكد “مميش” فى احتفالية الإعلان عن مشروع تدشين محور قناة السويس فى الإسماعيلية، ان الهيئة ستعمل على الحفاظ على قناة السويس شريان الحياة ورمزا العطاء ، مضيفاً “نعاهد الله والشعب المصر العظيم على العمل بكل ما نملك من قوة وبكل الجد والاجتهاد وبتعاون كامل مع كل أجهزة الدولة لتحقيق الحلم المصري العظيم فى تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بحفر قناة السويس الجديد”.

وتابع “لن ندخر اى جهد أو حبة عرق وندعو الله جميعا ان تتشابك الإيدى وان نتآلف على قلب رجل واحد وان تبقى مصر دائما واحة للديمقراطية والحرية والتسامح والوحدة والوطنية والحق والعدل “.