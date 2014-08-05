أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. صيدلى وطالب يعترفان بالانضمام لجماعة الجهاد بالدقهلية

Google+ Print
بالصور.. صيدلى وطالب يعترفان بالانضمام لجماعة الجهاد بالدقهلية بالصور.. صيدلى وطالب يعترفان بالانضمام لجماعة الجهاد بالدقهلية

صيدلى وطالب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عضو بحركة الجهاد، وطالب بكلية الهندسة وبحوزتهما مستندات خاصة ببعض أجهزة الدولة، ومنشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وأجهزة الدولة، واعترف المتهم بتورطه فى اقتحام جهاز أمن الدولة مع اخرين وسرقة محتوياته.

وكانت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت أثناء مرورها، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة من ضبط السياره رقم 82511 ملاكى الغربيه، لتوقفها بإحدى الشوارع الجانبية المظلمة، وبفحصها تبين أن بداخلها كلاً من إسلام أحمد شعبان الصياد 34 سنة صيدلى ومقيم بحى الجامعه بدائرة القسم وكمال كامل مأمون عطية 22 سنة طالب بكلية الهندسه ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

وبتفتيش المتهمين، عثر بحوزة الأول، على تليفون محمول ، ومبلغ مالى قدره ” 9055 ” جنيه، وبحوزة الثانى تليفون محمول ، وجهاز تاب ماركة سامسونج، كما عثر بداخل السياره على حقيبه جلديه بداخلها جهاز لاب توبو أوراق ومستندات خاصة ببعض أجهزة الدولة، ومنشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وأجهزة الدولة وبفحص التليفونات المحموله والأجهزه المضبوطه تبين أنها تحوى بداخلها بعض مقطاع خاصه بتدريب الجهاديين .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، إعترفا بإعتناقهما للفكر الجهادى التكفيرى، والمضبوطات خاصتهما لإستخدامها فى العمل على قلب نظام الحكم ، وأضاف المتهم الاول بحصوله على الاوراق الخاصه بجهاز الأمن الوطنى من خلال قيامه بالإشتراك مع آخرين بإقتحام مقر مباحث أمن الدوله بالمحله الكبرى إبان ثورة 25 يناير والبعض الآخر من بعض المنتمين لما يسمى بحركة الجهاد، وأن السياره المضبوطه خاصته .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل