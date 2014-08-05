بالصور.. صيدلى وطالب يعترفان بالانضمام لجماعة الجهاد بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عضو بحركة الجهاد، وطالب بكلية الهندسة وبحوزتهما مستندات خاصة ببعض أجهزة الدولة، ومنشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وأجهزة الدولة، واعترف المتهم بتورطه فى اقتحام جهاز أمن الدولة مع اخرين وسرقة محتوياته.

وكانت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت أثناء مرورها، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة من ضبط السياره رقم 82511 ملاكى الغربيه، لتوقفها بإحدى الشوارع الجانبية المظلمة، وبفحصها تبين أن بداخلها كلاً من إسلام أحمد شعبان الصياد 34 سنة صيدلى ومقيم بحى الجامعه بدائرة القسم وكمال كامل مأمون عطية 22 سنة طالب بكلية الهندسه ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

وبتفتيش المتهمين، عثر بحوزة الأول، على تليفون محمول ، ومبلغ مالى قدره ” 9055 ” جنيه، وبحوزة الثانى تليفون محمول ، وجهاز تاب ماركة سامسونج، كما عثر بداخل السياره على حقيبه جلديه بداخلها جهاز لاب توبو أوراق ومستندات خاصة ببعض أجهزة الدولة، ومنشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وأجهزة الدولة وبفحص التليفونات المحموله والأجهزه المضبوطه تبين أنها تحوى بداخلها بعض مقطاع فيديو خاصه بتدريب الجهاديين .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، إعترفا بإعتناقهما للفكر الجهادى التكفيرى، والمضبوطات خاصتهما لإستخدامها فى العمل على قلب نظام الحكم ، وأضاف المتهم الاول بحصوله على الاوراق الخاصه بجهاز الأمن الوطنى من خلال قيامه بالإشتراك مع آخرين بإقتحام مقر مباحث أمن الدوله بالمحله الكبرى إبان ثورة 25 يناير والبعض الآخر من بعض المنتمين لما يسمى بحركة الجهاد، وأن السياره المضبوطه خاصته .