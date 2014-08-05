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محلب يؤكد لوزير الخزانة الأمريكي أن مصر غنية بمقوماتها الاقتصادية والبشرية

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محلب يؤكد لوزير الخزانة الأمريكي أن مصر غنية بمقوماتها الاقتصادية والبشرية محلب يؤكد لوزير الخزانة الأمريكي أن مصر غنية بمقوماتها الاقتصادية والبشرية

إبراهيم محلب

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن دولة غنية بمقوماتها الاقتصادية والبشرية، وأن بها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اكتشافها من جديد.

وأضاف محلب خلال لقائه وزير الخزانة الأمريكي جاك لو – أمس فى واشنطن – أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر، الا أنها قادرة علي مجابهتها، مشدداً علي أن قيامنا بالحفاظ على استقرار مصر هو التحدي الأكبر حاليا.

وأثنى محلب خلال اللقاء على التعاون القائم بين مصر وأمريكا، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تكون همزة الوصل بين أمريكا وأفريقيا، خاصة في ظل التواجد المصري الكبير والتاريخى في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى توافر مجال متسع لمزيد من التعاون الجنوب/جنوب، والذي يمكن أن تقوده مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإصلاحات التى قامت بها مصر مؤخراً يواكبها إجراءات اجتماعية واقتصادية لأحداث توازن بين الأهداف الاقتصادية المنشودة ومع ضمان عدم المساس بالطبقات محدودة الدخل.

كما أشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن مصر بصدد تنظيم مؤتمر لشركاء التنمية مع نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، معربا عن تطلعه إلى مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية والاستفادة من المشروعات التنموية العملاقة التي سيتم طرحها خلاله والتى تمثل فرصا استثمارية كبيرة للجانب الأمريكى، مرحبا بالتأييد الذي تلقته مصر من أصدقائها ودول الخليج على المستوى الاقتصادى والسياسى.

من جانبه، أكد جاكلو ”Jack Lew” دعم الجانب الأمريكي للإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مصر مؤخراً.

أ ش أ

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