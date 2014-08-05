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مدن سيناء تعلن حالة الاستنفار القصوى تزامنًا مع تدشين محور قناة السويس

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مدن سيناء تعلن حالة الاستنفار القصوى تزامنًا مع تدشين محور قناة السويس مدن سيناء تعلن حالة الاستنفار القصوى تزامنًا مع تدشين محور قناة السويس

ارشيفية

قالت مصادر أمنية مسئولة، إن قوات الجيش والشرطة أعلنت حالة الاستنفار القصوى بمدن القناة وسيناء، وذلك بالتزامن مع الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية اليوم لمدينة الإسماعيلية، لإعلان تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، والإعلان عن التحالف الفائز بالمشروع.

وأشارت المصادر، إلي أنه تم نشر قوات من الصاعقة والعمليات الخاصة ودوريات من الشرطة العسكرية والمدنية، وتكثيف أعداد الأكمنة علاوة على الخروج بطلعات جوية، لإجراء عمليات تمشيط واسعة للمنطقة.

وأكدت المصادر، أنه بالتزامن مع زيارة أيضًا، القوات المسلحة مستمرة اليوم في عملياتها لضرب البؤر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء، حيث بدأت فجر اليوم حملة موسعة بعددا من مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح .

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