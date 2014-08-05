حقيقة هجوم الجيش المصري على ليبيا

أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، أن الجيش المصري لن يتحرك لضرب أية جماعات مسلحة داخل الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن مهمة الجيش المصري ضبط الحدود وتأمينها وليس التدخل في شؤون دول الجوار.

وأضاف شكري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تنسيق مع الدولة التونسية لتسهيل عمليات إجلاء العمال المصريين الفارين من الأراضي الليبية والتعامل معهم بطريقة استثنائية نظرًا للظروف الحالية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل متواصل عودة المصريين من الأراضي الليبية.

وأفاد الوزير،أنه يتوجه الآن إلى منفذ رأس جوبير بالحدود التونسية الليبية لتفقد أوضاع المصريين هناك، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بدخول عناصر إرهابية ضمن العمال المصريين القادمين من الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن هناك استعدادات خاصة تم اتخاذها لضبط تلك العناصر.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads