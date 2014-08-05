أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

حقيقة هجوم الجيش المصري على ليبيا

  • سياسية
  • 16
Google+ Print
حقيقة هجوم الجيش المصري على ليبيا حقيقة هجوم الجيش المصري على ليبيا

أكد وزير الخارجية، السفير سامح شكري، أن الجيش المصري لن يتحرك لضرب أية جماعات مسلحة داخل الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن مهمة الجيش المصري ضبط الحدود وتأمينها وليس التدخل في شؤون دول الجوار.
وأضاف شكري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تنسيق مع الدولة التونسية لتسهيل عمليات إجلاء العمال المصريين الفارين من الأراضي الليبية والتعامل معهم بطريقة استثنائية نظرًا للظروف الحالية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح يتابع بشكل متواصل عودة المصريين من الأراضي الليبية.
وأفاد الوزير،أنه يتوجه الآن إلى منفذ رأس جوبير بالحدود التونسية الليبية لتفقد أوضاع المصريين هناك، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بدخول عناصر إرهابية ضمن العمال المصريين القادمين من الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن هناك استعدادات خاصة تم اتخاذها لضبط تلك العناصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي