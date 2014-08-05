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الطرق الصوفية: اليوم مصر تشهد حدثًا تاريخيًا بافتتاح محور قناة السويس

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الطرق الصوفية: اليوم مصر تشهد حدثًا تاريخيًا بافتتاح محور قناة السويس الطرق الصوفية: اليوم مصر تشهد حدثًا تاريخيًا بافتتاح محور قناة السويس

الدكتورعبد الهادى القصبى

وجه الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، تحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاتخاذه أول خطوة تنفيذية فى مشروع تنمية قناة السويس، بعد ان تعثر هذا المشروع لمدة سنوات طويلة، ليخرج للنور معلنًا عن دخول مرحلة جديدة يملؤها الأمل والثقة

وأكد “القصبى”، على أننا نمتلك الان إرادة سياسية وقيادة وطنية لاتخشى إلا الله ولا تعتمد إلا على الله وتعلى المصالح الوطنية فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى  أن تلك المشروعات الإقتصادية من أجل النهوض بإقتصادنا من كبوته، ويجب على المصريين جميعًا مساندة تلك القرارات الوطنية الداعمة لأمن مصر واستقرارها، موضحًا  أن العجلة بدأت فى الدوران، و مصر الجديدة قادمة بالخير لجموع الشعب المصرى والعربى.

ودعى “القصبى”، كل مواطن مصرى أن يبذل كل مالديه من جهد وطاقة، دعمًا لتلك القرارات الوطنية، وفى سبيل مواجهة البطالة والفقر من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن الدكتور عبد الهادى القصبى، تلقى دعوة لحضور مراسم افتتاح مشروع تنمية قناة السويس.

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