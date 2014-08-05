حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2014

الحمل

يستمّر التّوهج والثّقة بالنّفس والتفاؤل إلى المساء، وبعد هذا الوقت، أي عندما يدخل «القمر» برج الثّور، تسعدك الفرص المتاحة للتفاهم مع الآخرين وفرض وجهات النّظر للمساعدة على الأعمال، كما تربح وتصمّم إلى رفع قيمتك الاجتماعيّة بين الناس، فتنال الدّعم والتقدير الملائم لتطلّعك.

الثور

وقت جيّد لإعادة ترتيب الأوراق من جديد ومحو الماضي من خيالك، تستعيد حماسك ونشاطك عندما يدخل «القمر» إلى برجك في المساء فتدعّم الجسور الإيمانيّة مع الآخرين، كما تستطيع مصارحة أحدهم بحبّك إن وُجد، وقد تلاقي نجاحاً وتقدّماً في حياتك الدّراسيّة إن كنت طالباً.

الجوزاء

يومك مخصّص للزيارات واللقاءات من أحد الأقارب، وربّما يدقّ بابك أحد الأصدقاء، أنهِ أعمالك كاملة ولا تؤجّل عمل اليوم إلى الغد، لأنّ ذلك سيكون معيقاً لمشاريعك، ومنه تساورك في المساء بعض مشاعر القلق أو الشّك والإحباط والتذمّر، عليك ألاَّ تغضب وألاّ تتهوّر يا عزيزي.

السرطان

«القمر» عندما يكون في برج الحمل يجعلك سيّء المزاج بعيداً عن الآخرين، وربّما يفقدك المحبّة التي تغمرك وتسكن في أعماقك، أو أنّه يجعلك تغضب من جرّاء الأعمال الكثيرة المثقلة، حاذر من فقدان السّيطرة الّتي قد تسبّب فضائحاً أو عيوناً شامتة إلى حالتك، تتحسّن الظّروف في المساء.

الأسد

يستمرّ النّجاح والتحليق فوق القمّة، تتابع مسيرتك نحو الفوز والانتصار وتحقّق أعلى المستويات من التّفاؤل والشّعور بالعظمة، كن حذراً وجهّز نفسك لكي تعاني في الغد من بعض البرود والتوجّهات السيئة، عليك أن تستعدّ للعاصفة القادمة وللبرود الذي ستشعر به من قبل الآخرين أيّها الأسد.





العذراء

تستثمر وتحصل على نتاج الأعمال التي عملتها بمشاركة أو بمعاونة الآخرين، ثمّ عندما ينتقل «القمر» إلى برج الثّور تلاقي التأييد وتسارع إلى إثبات الكفاءة والقوّة، عليك الآن أن تستغلّ الأيّام القادمة، لأنّها كلّها لصالحك، فإن أردت السّفر فنظّم أوراقك ورتب أمورك وبادر فالمبادرة أخيَر.

الميزان

تواجه بعض المنافسة أو التّحدي من قبل واحد من هذا العالم، وربّما كان زوجاً لك أو شريكاً يشاطرك أعمالك ومهنتك، عليك بالحذر من إثارة الفوضى ولا تنسى أن الحظوظ ستواتيك هذا المساء، حيث ستشعر فجأة بأنّ الأمور تسير في صالحك وأن ما قمت به هو على رأس الصّحة.

العقرب

تشعر ببعض التّعب أو الإرهاق بسبب الأعمال، وكأنّ النّاس كلّهم قد تخلوا عنك وتركوك وحيداً محبطاً لا تعرف كيف تنهي يومك، كن أقل توتّراً وحدّة، ولا تترك مجريات الدهر تؤثّر على دراستك نحو الأسوأ، أو أن تنسى بعض التّفاصيل الهامّة والمصيريّة المفيدة لتحقيق التغيير الذي تطمح إليه.

القوس

تتألّق وتبدع وتظهر ابتكاراتك ونجاحاتك، عليك أن تستغلّ خيالك الخصب والقادر على جذب المؤيّدين، استعمل عقلك أيضاً في ابتكار وسائل جديدة للتعامل المرن مع الآخرين، عليك أيضاً أن تكثّف أعمالك قبل أن تراكمها إلى الغد، حينها قد تسبّب لك بعض الوعكات الصّحية.

الجدي

عندما ينتقل «القمر» إلى برج الثّور ستعيش رومنسيّة بالغة وتكثر من الفرص حتى تتمكّن من لقاء أشخاص قدماء أو أناس لم ترهم منذ مدّة، من ناحية أخرى يكون يومك مخصّصاً للقبلات والرّومنسيّة، لكن في الفترة الصّباحيّة قد تعاني من بعض المشاكل والتعقيدات والغضب خاصّة من موظّفين.

الدلو

تتسارع الأحداث وتتلقّى بعض المفاجآت، هذا يوم للتّواصل الاجتماعي ولكي تكون فضوليّاً وتوسّع دائرة معلوماتك وتكثّف اتّصالاتك لكي تكون مرتاحاً وموفّقاًَ في أعمالك. لا توتّر العلاقات فيما بينك وبين الأحبّة، حاذر من بعض الحشريّة المسبّبة للحساسيات مع أحد أفراد العائلة أو المقرّبين.

الحوت

تهتم بأمور ماليّة وقد تبادر إلى دفع مستحقّات أو نيل حقوق، عنوان اليوم بالنّسبة لك هو إعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه، وبالتّالي تستعدّ لكي تمارس سحراً وتفاؤلاً كبيرين، تلاقي الاستجابة وتجد الحلول لبعض المشاكل، هذا وقد تتصالح مع أحدهم وتلقي بحبل إلى قلبه، فتعرف أخباراً نافعة بعض الشّيء.

شبكةعيونالإخبارية

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