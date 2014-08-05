محافظ قنا: حل المشاكل اليومية للمواطنين أهم أولوياتي

توافد العشرات من المواطنين على ديوان عام محافظة قنا ، اليوم ، لحضور اللقاء المفتوح برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وبحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة .

تم خلال اللقاء استعراض العديد من المشكلات المتعلقة بالإسكان والصرف الصحي والمدارس واستخراج تراخيص أراضى و ندب و تجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه ) .

أصدر المحافظ في نهاية لقاءه مع المواطنين تكليفات لرؤساء المدن ومديري المديريات بضرورة العمل الميداني والمتابعة الدورية والمستمرة والنزول للمواطنين والتعامل معهم بروح القانون والعمل على حل المشاكل التي تعترضهم ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة وخاصة في القطاعات التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر مثل قطاعات الصحة والتعليم والتموين .