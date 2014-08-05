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ضــربه قــاضيه يعلنهــا المتحدث العسكرى

  • سياسية
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ضــربه قــاضيه يعلنهــا المتحدث العسكرى ضــربه قــاضيه يعلنهــا المتحدث العسكرى

أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت أمس من مداهمة عدة بؤر للعناصر الإرهابية والمتطرفة بشمال سيناء.
وأضاف المتحدث، فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، أن المداهمات أسفرت عن مقتل 3 ارهابيين نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين، والقبض على 6 متهمين مطلوبين امنياً.
وأشار الى انه تم تدمير سيارة دفع رباعى، بالاضافة الى تدمير 16 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تستغلها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها ضد قوات التأمين.

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