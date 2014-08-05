FilGoal.com يوضح سبب منع شيكابالا من السفر ' مؤقتا '

منعت السلطات المصرية محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة من السفر مع فريقه عقب الانتهاء من خوض مباراته مع الاتحاد السكندري احتفالا بمئوية زعيم الثغر.

وشارك شيكابالا مع سبورتنج في المباراة التي انتهت 2-2 وعقب التوجع لمطار برج العرب مع البعثة البرتغالية فوجيء بمنعه من السفر.

واستفسر FilGoal.com من محمد مصيلحي رئيس لجنة المئوية حول وضع اللاعب وأسباب منعه من السفر في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "اللاعب لم يجهز تصريح السفر من جهة التجنيد التابع لها وبالتالي منعته السلطات من مغادرة المطار".

وأضاف "سيسافر شيكابالا إلى جهة التجنيد التابع لها لاستخراج تصريح السفر وهو إجراء روتيني ثم يسافر على أول طائرة متجهة للبرتغال للانضمام لفريقه".

وأتم "لا يوجد مشكلة".

وكان شيكابالا قد قضى مدة التجنيد الخاصة به بعد عودته من رحلته الاحترافية في باوك اليوناني.

وعلم FilGoal.com أن المجند يظل يستخرج تصريح السفر من هيئة التجنيد التابع لها حتى بعد انتهاء مدة تجنيده بـ10 سنوات.

وبهذا تنتهي أزمة منع شيكابالا من السفر بصفة مؤقتة بمجرد استخراجه تصريح السفر.