نجيب ساويرس يتقدم بطلب للبورصة لقيد أسهم ”النيل للسكر”

طلبت اليوم شركة "النيل للسكر" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ووالده أنسى ساويرس قيد أسهمها في البورصة، وتقدمت بالفعل بالطلب بشكل رسمى، ومن المتوقع أن تنتهى بشكل كامل من إجراءات القيد خلال أسبوع أو أكثر بأيام قليلة.

وقالت مصادر بالبورصة إن قيد شركة كبيرة مثل شركة "النيل للسكر" سيكون إضافة كبيرة للسوق، خصوصا وأن رأسمالها تخطى المليار جنيه، وهي شركة منتجة وتحقق أرباحا عاليا، وهو ما سيكون عامل جذب كبير للمستثمرين المصريين والأجانب، على الاستثمار في أسهمها، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تنشيط السوق.

وتم إنشاء شركة النيل للسكر عام 2007 بهدف بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع في النوبارية، على طريق الأسكندرية الصحراوي، وتحديدا على بعد 50 كم من ميناء الأسكندرية، وتعتبر المنطقة موقعا ممتازا لزراعة بنجر السكر، لوفرة الأراضي هناك، وتقدر استثمارات المشروع بحوالي 1,63 مليار جنيها مصريا.

وتبلغ قدرة خط العصر المبدئي للشركة 7000 طن من بنجر السكر يوميا، كما ستبلغ قدرة التكرير في المصنع 1200 طن من السكر الخام يوميا، وتضم المنتجات الثانوية المولاس والعلف الحيواني، أما الخطط المستقبلية فترمي إلى إقامة خط عصر ثان وقدرة تكرير مماثلة للخط الأول في نفس الموقع.

وأسندت شركة النيل للسكر العقود الهندسية، وعقود الشراء والإنشاءات لشركات بي.إم.إيه.، وسيمينز لصناعات السكر، وماجوين، وتعتبر الشركة كيانا قائما يعمل بكامل طاقته من خلال فريق إداري قوي يضم 700 موظف.

وأكملت شركة النيل للسكر موسمها الأول بإنتاج 75000 طن من السكر الأبيض عالي الجودة والنوع، أغلبه حول اللون 40 الخاص بـ اللجنة الدولية لتحليل السكر بالطرق المنتظمة "ICUMSA"، والذي يعد أحد أفضل الأنواع في مصر.

وتحقق هذا الإنتاج بعد معالجة حوالي 536000 طن من البنجر المزروع على مساحة 33000 فدان، وهذا المحصول يقوم بزراعته إدارة الزراعة في شركة النيل للسكر، ثم يتم توصيله بنجاح إلى المصنع عن طريق إدارة اللوجستيات المركزية بشركة النيل للسكر، التي تدير عمل شاحنات المقاولين، حيث يتم توصيل 250 شاحنة في المتوسط يوميا. وتعتبر منتجات النيل للسكر من أكثر المنتجات جودة في مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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