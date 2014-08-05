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الحل السحرى...كبسولة تمنحك الرشاقة في 3 أشهر

  • الجمال
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الحل السحرى...كبسولة تمنحك الرشاقة في 3 أشهر الحل السحرى...كبسولة تمنحك الرشاقة في 3 أشهر

تتداول في الأسواق الأوروبية والمكسيك فقط كبسولة جديدة تعمل كبالون بالمعدة لفقدان الوزن، تؤدى لانتفاخ المعدة، ما يجعل الإنسان يشعر بالشبع والامتلاء.

وذكر موقع heavy.com أن هذه الكبسولة الجديدة يطلق عليها اسم «أوبالون» أو «بالون المعدة»، وتعد أحدث تقنيات إنقاص الوزن وأكثرها أماناً، وهي عبارة عن كبسولة صغيرة تتمدد لتصبح بالوناً عند وصولها إلى المعدة، ليغلق بذلك القسم العلوي من المعدة ويمنح شعوراً بالشبع، ويساعد الشخص على تناول كميات أقل من الطعام.

وأوضح الموقع أن من الممكن تناول أكثر من كبسولة في فترة العلاج، كحد أقصى 3، وذلك يعتمد على تجاوب المريض لينقص من وزنه ما يقارب من 9 إلى 13 كجم، وعند انتهاء فترة العلاج والوصول إلى الوزن المنشود، يسهل إزالتها دون الحاجة إلى أي تخدير من خلال عملية منظار بسيطة تستغرق ما لا يزيد عن 15 دقيقة.

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