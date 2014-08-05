أهم ما جاء عن محمد مرسي في منهج الثانوية العامة

تُسجل الوقائع التاريخية والأحداث السياسية المعاصرة مهما كانت ولا تغفل، في كل البلدان والحضارات، حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاطلاع عليها ومتابعتها لمعرفة تاريخ بلدانهم.

مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، الدكتورة نوال شلبي، قالت إنه تم ذكر الرئيس الأسبق محمد مرسي في الوحدة الأخيرة لكتاب التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي، موضحة أنه لم يتم التطرق إلى الأحداث بشكلٍ كبير، نظرا لكونها وقائع تاريخية تحتاج إلى وقت لتدوينها، وفقا لما تعارف عليه من سرد للأحداث التاريخية.

وأضافت أنه من أهم العبارات التي جاءت عن الرئيس الأسبق جملة “أنه جاء إلى الحكم منتخبا، غير أن الشعب ثار عليه لأنه لم يحقق طموحاته وأحلامه ولم يحدث تغييرا حقيقيا”.. وفقاً لما نشر بـ”اليوم السابع”.

شبكةعيونالإخبارية

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