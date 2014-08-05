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محلب يؤكد مساندة الولايات المتحدة الكاملة لمصر

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محلب يؤكد مساندة الولايات المتحدة الكاملة لمصر محلب يؤكد مساندة الولايات المتحدة الكاملة لمصر

إبراهيم محلب

أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا أن تواجه حربًا ضد الإرهاب تدفع خلالها فاتورة ثقيلة، إلا أنها لن تهزم وستظل قادرة على حماية العالم من الإرهاب وستتصدى لكل من يعمل ضد الإنسانية.

وأضاف أنه لمس خلال اجتماعاته التي أجراها في واشنطن مع المسئولين الأمريكيين مساندة كاملة لمصر وذلك لأن الجميع قد اقتنع بأن ما حدث في مصر هو إرادة شعب كما اقتنعوا بالدور البارز الذي تلعبه القاهرة ليس فقط لصالحها وإنما لصالح المنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع أبناء الجالية المصرية بمقر سفارتنا بواشنطن.

وعن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا قال أن تلك الإجراءات جاءت بدون إملاء من أحد بل تمت بإرادة ورؤية مصرية خالصة على الرغم من أن بعض تلك الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وعن المبادرة المصرية المقترحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قال رئيس الوزراء أنها مازالت المبادرة الوحيدة المطروحة على المائدة، ولو كان قد تم تبنيها منذ الثامن من يوليو الماضي لكان قد تم حقن كثير من الدماء.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات جارية حاليًا في القاهرة يشارك فيها نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وبعض الفصائل الفلسطينية لمناقشة المبادرة المصرية.

أ ش أ

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