خبــر مفـرح من القوات المسلحة لمتوسطي الدخل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم البدء في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 150 متر بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان الوزارة اليوم الاثنين، أنه سيتم البدء فورا في تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية على أن يتم تنفيذ الـ50 ألف الأخرى، عقب تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

وأشار إلى أن الهدف من تنفيذ هذه الوحدات هو خدمة كل فئات المجتمع من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بجانب الطبقة الأخرى العالية يتم حاليا بيع وحدات سكنية فاخرة فى الرحاب ومدينتي.

وأضاف وزير الاسكان أن السبب فى بيع وحدات مدينتي الرحاب ومدينتي بأسعار عالية، هو توفير تمويل لمشروع الإسكان الاجتماعي وأن حصيلة بيع الوحدات التي أعلنت عنها الوزارة في الرحاب ومدينتي يبكون لصالح مشاريع محدودي الدخل.

وأشار إلي أن القيمة المالية العائدة من بيع وحدات الرحاب ومدينتي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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