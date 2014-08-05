جدل على «تويتر» بسبب «#اخلعيه_لو» و«#طلقها_لو» (تابع لحظة بلحظة)

دشن مستخدمو «تويتر» وسما «اخلعيه_لو، طلقها_لو» كتبوا خلاله آراءهم حول أسباب من شأنها قيام المرأة بـ«خلع» زوجها، وتفكير الرجل في تطليق شريكة حياته.

واحتل الوسمان قائمة أكثر الموضوعات إثارة للجدل على «تويتر»، وتضمنا تغريدات ساخرة من الطرفين.. وكتبت أروى عبادي: «#اخلعيه_لو اكتشفتس إنه اتصور قبل كدة بنضارة الشمس في صالون بيتهم».. وقالت رناء أيمن: «#اخلعيه_لو طلع تنح ومش بيحب الهزار».

وأضافت غالية عادل: «#اخلعيه_لو مبيجبلكيش شوكلاتة».. في حين رأت «سارة» أن عدم فهم الرجل لمعنى «الرجولة» في تصرفاته سبب كاف لخلعه.. فيما قال حساب صاحبه يطلق على نفسه اسم «جيفارا» متهكمًا: «#اخلعيه_لو فاقع كرش».

وعلى الـ«هاشتاج» الثاني، حيث كتب عبد الرحمن هاشم: «#طلقها_لو طلعت مبتعرفش تعمل مكرونة باشميل».

وكتب محمد حسونة: «#طلقها_لو بتحط الموبايل ف الطرحة وهي بتتكلم».. وقالت رولا عبادي: «#طلقها_لو بتصاحب وبتعرف عليها ألف واحدة حتى الدين قال تسريح بإحسان».

وذهب آخرون إلى أن الزوجة يجب أن تكون مرحة و«مجنونة» وألا تكون «كئيبة»، ولديها القدرة على طهي الطعام ولعب «بلاي ستشين».

اختلاف الزوجين ما بين تشجيع النادي الأهلي والزمالك وأندية أخرى، جاء أيضًا ضمن الجدل حول أسباب الخلع والطلاق بين مستخدمي «تويتر».

وقالت روكا عبد المنعم: «#طلقها_لو كانت شغالة أغنية أعظم نادي في الكون وهيا قلبت القناة ده بعد ما تديها بضهر أيدك طبعا».

وتهكم آخرون من فكرة الوسمين، حيث كتبت روان الوزيري: «الهاشتاجين دول هيخربوا بيوت ناس كتير أوي».

تابع ما يكتب على الهاشتاجين لحظة بلحظة من هنا:

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