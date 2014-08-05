أقامت أول أمس عدد من الإدارات الحكومية في الحدود الشمالية حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بعرعر، حيث أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الحدود الشمالية حفل معايدة لمنسوبي الجامعة بحضور كل من وكلاء الجامعة، عمداء الكليات والعمادات المساندة، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين وذلك بخيمة المناسبات بالجامعة.

كما أقام تعليم الحدود الشمالية حفلا بهذه المناسبة بحضور عبدالرحمن القريشي مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة وعدد من منسوبي الإدارة وذلك بمسرح الإدارة بعرعر.

كما أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالحدود الشمالية حفل معايدة بهذه المناسبة بحضور حاكم نملان العنزي مدير الإدارة بالمنطقة وعدد من منسوبي الإدارة من مديري أقسام وموظفين.