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مشعل بن عبدالله يستقبل منسوبي إمارة مكة المكرمة ويشدد على إنجاز معاملات المواطنين وقضاء مصالحهم

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مشعل بن عبدالله يستقبل منسوبي إمارة مكة المكرمة ويشدد على إنجاز معاملات المواطنين وقضاء مصالحهم مشعل بن عبدالله يستقبل منسوبي إمارة مكة المكرمة ويشدد على إنجاز معاملات المواطنين وقضاء مصالحهم

    شدد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة الجد والاجتهاد في إنجاز معاملات المواطنين وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم وبذل كل جهد ممكن من أجل التخفيف عنهم وعدم المشقة عليهم وتلبية احتياجاتهم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

جاء ذلك خلال استقبال سموه موظفي ومنسوبي إمارة المنطقة الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك بمكتب سموه بجدة امس، يتقدمهم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، وسمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن سعد، ووكيل الإمارة المساعد للتنمية زياد بن محمد غضيف، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بالإمارة.

وتبادل سموه مع منسوبي الإمارة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده على أمتنا ونحن في أمن وأمان ورغد من العيش في ظل القيادة الرشيدة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن البيز.

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