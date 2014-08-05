إبنة سعيد صالح تكذب تصريحات زوجة أبيها

القاهرة_مروة عبد الفضيل

على الرغم من التصريحات التى خرجت بها شيماء فرغلي زوجة الفنان الكومييدي الراحل سعيد صالح، والتي أعربت فيها عن حزنها من جحود الوسط الفني مع زوجها، خرجت ابنته هند لتكذب كافة تصريحاتها رافضة إتهام الوسط الفني بالجحود وعبرت عن ذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك حيث كتبت قائلة:

"بعد اذنكم أنا بطلب من كل اللى فكر و قرر أن الفنانين ماعندهومش أصل و عندهم جحود عشان محدش جه جنازة بابا، بدل ما يشغل نفسه بده يشغل نفسه بالدعاء ليه .. أفيد له لأنه محتاج ده في اللحظة دي، بابا لما توفى أنا اللى قررت سرعة الدفن .. لأن اكرام الميت دفنه .. و لأن بابا كان موصى يدفن فى مسقط رأسه فى المنوفية .. و لأن كان عندى سفر ساعتين عشان أوصل للمقابر .. و لأنى كنت عايزة الحق نور ربنا .. و لأن حاجات كتير مش مضطرة اشرحها .. باختصار اولوياتى أدفن أب توفى .. مش فنان توفى .. طبعا أنا عارفة أن مصر كلها حزينة عليه و ده على راسى .. بس ده مش سبب لاتهام حد بالجحود .. الفنانين دول أهلى نمرة 2 .. و محدش سابنى .. و على ما الناس عرفت كنت أنا سافرت .. و إهتمامى الأول والأخير كان بسرعة دفنه .. و بدل ما كان 1000 واحد هيمشى فى جنازته فى القاهرة لقيت محافظة المنوفية كلها فى جنازته هناك .. و اللى هنا و اللى هناك عند ربنا واحد فى الأجر و الثواب .. فلو سمحتوا ادعوا له بس هو محتاج ده ولا حاجة غير ده .. و من فضلكم كمان مرة محتاجة أحزن على ابويا فى سلام مش فى مهاترات لا هتودى ولا هتجيب لأنه هو أصلا فى حتة تانية خالص".