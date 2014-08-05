نجوى كرم: لن أغني على أرض لبنان طالما أن أرضه مجروحة

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أنها ستتوقف عن إحياء حفلاتها في لبنان خلال رسالة وجهتها إلى الشعب اللبناني عبر شاشة الـ Mtv اللبنانية ضمن نشرة أخبار الثامنة.

وجاءت هذه الرسالة الهاتفية كموقف وطني من قبل الفنانة في ظل الأحداث الأليمة التي يتعرض لها الجيش اللبناني بمنطقة عرسال اللبنانية الجنوبية في مواجهة مسلحين، لا سيما بعد وقوع الخسائر البشرية في صفوفه.

وقالت نجوى خلال الرسالة الهاتفية: "مسا الخير، من وقت ما وعينا عا هالدني نحنا وعم نسمع، حدودك يا إسرائيل، من الفرات للنيل، مش صدفة يلّلي عم يصير بغزّة، بيتزامن مع يلّلي عم بيصير بالموصل والمنطقة وهلأ عنّا بعرسال".

وتابعت شمس الأغنية كلامها بالقول: "الهيئة في ناس عم يحتكروا الله، ليخدمو يلّلي ضد الله، بس بدي قلّن إنّو الله لكل الناس، مش لحدا وحده".

وأضافت: "صرنا ممر للمؤامرة، وصار الثمن غالي، وعم يندفع من دم ولادنا وأهلنا وأخوتنا والجيش هوّي ولادنا وأهلنا وأخوتنا، من كلّ الوطن، من كلّ الطوائف، من كلّ البيوت، وأنا من هالوطن ولكلّ الوطن وإيماني بالله بيدعيني إنّي كون حد أهلي وناسي وجيشي".

وشددت كرم في رسالتها: "ما حدا يعلّمنا كيف منوصل لـ الله، وليكسّرنا إذا كنّا مش عَ ذوقه، نحنا مش عَ ذوق حدا، لبنان غير، هيدا لبنان اللي عمره ألاف سنين، عشرة أو عشرين أو تلاتين سنة من القهر ما بيذلّو، وجيشه فوق ترابه كاتب عَ بوابه: "ممنوع الدخول إلّا لأهل السلام" هيدا لبنان…

وأعلنت الفنانة: "إعتباراً من الليلي، ما بيطلع صوتي عَ أرضه، وأرضه مجروحة".

كما عبّرت الفنانة عن تضامنها مع الجيش اللبناني في عيده الذي وافق في 1 أب/أغسطس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضعت صورة "بروفايل" تجمعها بأحد الجنود اللبنانية بلباسه العسكري، ووجهت التحية إلى الجيش، بالإضافة إلى نشر التغريدات والتعليقات الداعمة له.