زكي شريف يحتفل بعيد العرش المغربي

حرص نجم ستار أكاديمي في نسخته التاسعة اللبناني زكي شريف على مشاركة معجبيه المغاربة فرحة الاحتفال بمناسبة مرور 15 عاماً على جلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة .

وكتب النجم على صورة العلم المغربي في حسابه الرسمي، في موقع "تويتر": "بمناسبة عيد العرش المجيد، كلّ عام وكلّ الشعب المغربي بأمان ورخاء. كلّ المحبة والتقدير للمغرب ولجلالة الملك محمد السادس".

وتجدر الإشارة إلى أنّ زكي شريف يملك قاعدة جماهيرية جيّدة في المغرب، وظهر ذلك جلياً من خلال الرسائل والهدايا التي كان يتلقاها داخل الأكاديمية، إضافة إلى حملات التصويت التي أقيمت من أجله في المغرب لضمان رجوعه إلى الأكاديمية بعد تسميته "نومينيه الأسبوع"، خصوصاً أنّ زكي الشريف تجمعه صداقة قوية مع المغربية سكينة بوخريص ومواطنتها زينب أسامة منذ بداية البرنامج وبعده.