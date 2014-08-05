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«السيسي» يوجه رسالة لـ معذب أطفال دار الأيتام بالجيزة ... وزيارة مرتقبة للأطفال

  • سياسية
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«السيسي» يوجه رسالة لـ معذب أطفال دار الأيتام بالجيزة ... وزيارة مرتقبة للأطفال «السيسي» يوجه رسالة لـ معذب أطفال دار الأيتام بالجيزة ... وزيارة مرتقبة للأطفال

عقب الفيديو الذي انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك والذي ظهر فيه صاحب دار أطفال بالجيزة وهو يعذبهم لمشاهدتهم التليفزيون ، وفور علم " " بالأمر انفعل ، وطالب القضاء بتطبيق أقصى عقوبة عليه ، وذلك بعد أن ناشدت جمعية حقوق الطفل بالثأر منه ، وطالب " السيسي" من جمعية الأزرمان بأستقبال الأطفال ورعايتهم رعاية كاملة .

وقد ترددت أنباء أن " السيسي" فور عودته من الإسماعيلية سيقوم بزيارة مفاجئة لهؤلاء الأطفال لتوزيع هدايا ومواساتهم حتى يشعروا بالأمن والآمان ، حيث توعد في تصريحاته بأن من يقوم بهذه الأفعال سيكون مصيره السجن المشدد .

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