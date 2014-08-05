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ضبط المتهمين بسرقة سيارة محاسب عقب تخديره بالإسكندرية

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ضبط المتهمين بسرقة سيارة محاسب عقب تخديره بالإسكندرية ضبط المتهمين بسرقة سيارة محاسب عقب تخديره بالإسكندرية

صورة أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة المقطم من المدعو “هاني سعيد محمد الرشيدي – محاسب” أنه حال تواجده بإحدى المقاهي بميدان لبنان تعرف على شخصان وسيدة واتفقوا على التوجه لمحافظة الإسكندرية للتنزه بالسيارة، وأثناء سيرهم بمنطقة العامرية قاموا برش مادة مخدرة على وجهة فقد على أثرها الوعي واستولوا على السيارة وهاتفة المحمول ومتعلقاته الشخصية .

وأضاف المجني عليه أنه قام بتحرير محضر بالواقعة رقم 20983 لسنة 2014م العامرية أول وإنهم قاموا بالاتصال به ومساومته على إعادة السيارة وباقي متعلقاته واتفقوا على التقابل بشقة كائنة بشارع كريم بانونه .

وعلى الفور توجهت قوة من القسم وتم ضبطهم وتبين أنهم كلاً “ محمد شوقي عباس ياسين ، سمير أحمد حسين طعيمة ، نعمة محمد حسن رجب “ وبحوزتهم الهاتف المحمول ومتعلقاته الشخصية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا وأضافوا بتسليم السيارة لأحد الأعراب بمنطقة برج العرب بالإسكندرية ” وجاري ضبطه والسيارة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري بذل مزيد من الجهد لضبط المتهم الهارب والسيارة المستولي عليها وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من أخرى.

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