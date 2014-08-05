«غول» بندقية قنص فلسطينية تفوقت على مثيلتيها الروسية والنمساوية

كشفت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تصنيعها بندقية قنص جديدة أطلقت عليها (غول) تيمناً باسم عدنان الغول أحد قادة وحدة التصنيع الحربي لديها، والذي اغتالته طائرة إسرائيلية في غارة استهدفت سيارته وسط مدينة غزة 2004.

وتتفوق البندقية الفلسطينية على مثيلتيها الروسية (مداها 1200م) والنمساوية (1500م).

وقالت الكتائب: "إن بندقية القنص الجديدة، هي من عيار 14.5 مم، وذات مدى قاتل يصل إلى 2 كلم، وهي من ضمن الصناعات القسامية المحلية”. وبثت مقاطع فيديو مسجلة لعمليات بالبندقية الجديدة لجنود إسرائيليين خلال العدوان الحالي على غزة، . وقال خبراء عسكريون: "إن البندقية الجديدة، بالإضافة إلى الصواريخ المصنعة محلياً في غزة، تمثل تطوراً نوعياً على صعيد الصناعات العسكرية العربية."