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صحيفة إسرائيلية: أشهر مخرج أفلام إباحية للمثليين يدعمنا في ضرب غزة

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احتفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بزيارة أحد مخرجي الأفلام الإباحية للمثليين تل أبيب، للإعلان عن دعمه عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وقدمت الصحيفة الإسرائيلي مايكل لوكاس، الذي أجرت مقابلة معه، كأكثر مخرجي الأفلام الإباحية للمثليين شهرة، وناشط بارز في مجال حقوق المثليين، و«قطب» الأفلام الجنسية.

وقال «لوكاس»، خلال المقابلة، إنه جاء إلى إسرائيل لإظهار دعمه للعدوان على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 1870 شهيدًا وآلاف المصابين، في عدوان يقترب من الشهر على القطاع منذ بدء 7 يوليو الماضي.

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