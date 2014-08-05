اعترافات ”المرأة” التى أجبرت الرئيس السيسى على تقبيلها

فيما اعتبره البعض اول مرة يتخلى فيها الرئيس عن البروتوكول عندما قابلها تحدثت الحاجة زينب التي تبرعت بقرطها لصالح صندوق '' تحيا مصر ''، عن لقاءها بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: ''قلبي اتفتح له فهو أحسن من ابني أيضاً، وأصر أن أروح للحج على نفقته الخاصة رغم رفضي لهذا الطلب لأن همي كله كان التبرع لكنه أقسم عليّ أن أحج''.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور، السبت، أنها تكلمت مع السيسي عن الأحوال السياسية في مصر وعن رفضها لجماعة الإخوان المسلمين التي وصفتهم بـ ''المخربون لمصر''.

وهاجمت زينب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قائلة: ''مبارك باع المصانع وترك الشباب أما محمد مرسى فكان يبيع مصر والسيسي أنقذها منه ''، وترحمت على أيام حكم الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات، وجمال عبد الناصر.

شبكةعيونالإخبارية

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