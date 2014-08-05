معسكر للمصري عشر أيام بالإسماعيلية ومبارتين وديتين قبل العودة لبورسعيد

يبدأ اليوم الثلاثاء معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ويستمر لمدة عشرة أيام .

وينتظم في المعسكر اللاعبين والجدد والقدامي الذي سيقيدهم المصري في القائمة بعد قرار طارق يحيي المدير الفني بالاستغناء عن أربعة لاعبين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة .

وقرر طارق يحيي المدير الفني للفريق أداء مبارتين وديتين مع أحد فرق الإسماعيلية خلال المعسكر للوقوف علي المستوي الفني والبدني والجماعي للاعبين والفريق .

واستقر طارق يحيي ومساعديه علي الهيكل العام للفريق من خلال تقسيمة أقيمت أمس الاثنين بالإضافة إلي مباراتي الإسماعيلية لتحديد التشكيل المناسب الذي سيبدأ به الفريق الدوري.