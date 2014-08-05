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معسكر للمصري عشر أيام بالإسماعيلية ومبارتين وديتين قبل العودة لبورسعيد

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معسكر للمصري عشر أيام بالإسماعيلية ومبارتين وديتين قبل العودة لبورسعيد معسكر للمصري عشر أيام بالإسماعيلية ومبارتين وديتين قبل العودة لبورسعيد

المصري

يبدأ اليوم الثلاثاء معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ويستمر لمدة عشرة أيام .

وينتظم في المعسكر اللاعبين والجدد والقدامي الذي سيقيدهم المصري في القائمة بعد قرار طارق يحيي المدير الفني بالاستغناء عن أربعة لاعبين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة .

وقرر طارق يحيي المدير الفني للفريق أداء مبارتين وديتين مع أحد فرق الإسماعيلية خلال المعسكر للوقوف علي المستوي الفني والبدني والجماعي للاعبين والفريق .

واستقر طارق يحيي ومساعديه علي الهيكل العام للفريق من خلال تقسيمة أقيمت أمس الاثنين بالإضافة إلي مباراتي الإسماعيلية لتحديد التشكيل المناسب الذي سيبدأ به الفريق الدوري.

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