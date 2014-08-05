أبو تريكة يختار - أهم لقطة في مسيرته

هي لقطة استثنائية من كل الوجوه، يختارها محمد أبو تريكة أيقونة النادي الأهلي ويكشف عنها لـFilGoal.com كأهم لقطة في حياته الكروية.

أبو تريكة الذي فاز مع مصر بكأس أمم إفريقيا مرتين متتاليتين في 2006 ثم 2008، والذي لعب مع الأهلي مرارا في كأس العالم للأندية وسجل في هذا المحفل، والذي قاد الفريق الأحمر لعشرات الألقاب المحلية.

ما هي أهم لقطة من بين كل تلك اللقطات؟

يجيب أبو تريكة عبر FilGoal.com "بلا شك هي لحظة وداع الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013".

المباراة كانت بين الأهلي وأورلاندو بايرتس، وشهدت أخر لقاء لأبو تريكة في القاهرة قبل اعتزال الكرة.

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