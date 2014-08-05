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مواطن رأس الخيمة نجا من الإعدام وينتظر الإفراج

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مواطن رأس الخيمة نجا من الإعدام وينتظر الإفراج مواطن رأس الخيمة نجا من الإعدام وينتظر الإفراج

 

أجلت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة أمس قضية المواطنين المتهمين بقتل صديقهما «ب.ب 34 سنة» لا يحمل أوراقاً ثبوتية، لإعطاء أولياء الدم فرصة لسحب مبلغ الدية وتقديم كافة المستندات التي تثبت الصلح. وكانت مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية تكفلت بتسديد الدية المطلوبة على المتهم بعدما نشرت «البيان» قصته في عدد سابق حيث تم وضع شيك بمبلغ الدية في خزينة المحكمة تماشيا مع المبادرة الوطنية لتسوية ومعالجة القضايا الشخصية المتعثرة في دولة الإمارات.

وكانت «البيان» قد تواصلت مع أسرة المتهم «ن.ع» وطلبت منهم ضرورة الحضور لمحكمة رأس الخيمة خلال ايداع شيك بمبلغ الدية في خزينة المحكمة بحضور مندوب من مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية لتعم الفرحة منزل الأسرة لنجاة الشقيق الأصغر من حكم الإعدام مؤكدين ان الخطأ الذي وقع فيه المتهم لا يغفر له ولكنه درس ليتعلم منه في حياته المقبلة مثمنين جهود جريدة «البيان» التي نشرت خبر عدم استطاعة الاسرة سداد مبلغ الدية ومحامي الدفاع عن شقيقه.

 وقضت محكمة الجنايات أول درجة في رأس الخيمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام قصاصاً، قبل أن يتم الاتفاق على الصلح بين أولياء الدم والمتهمين بدفع تعويض مالي مقداره 500 ألف درهم لكل منهما قيمة الدية الشرعية كتعويض لأسرة المجني عليه عن مقتل ابنهم أواخر العام الماضي حيث نجح المتهم الثاني في تسليم المبلغ الخاص به والمتفق عليه وتم تحرير مستند تصالح بذلك فيما لم ينجح المتهم الأول في ذلك.

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