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1.8 مليون متفاعل مع وسم «عيدنا في دبي»

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1.8 مليون متفاعل مع وسم «عيدنا في دبي» 1.8 مليون متفاعل مع وسم «عيدنا في دبي»

لاقت مسابقة عيدنا في دبي، التي أطلقتها «براند دبي» أحد المشاريع المكتب الإعلامي، تجاوباً كبيراً من المغردين ومستخدمي الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، وانستغرام) في كافة إمارات الدولة والعديد من الدول العربية الشقيقة، حيث تفاعل المشاركون من مستخدمي الوسم الخاص بالمسابقة «#عيدنا_في_دبي» ونشروا صوراً تعبر عن الأوقات السعيدة التي قضوها في دبي خلال فترة العيد، ووصل وسم المسابقة إلى نحو مليون و800 ألف شخص، وتم تحميل نحو ثلاثة آلاف صورة ومقطع . وتم إطلاق مسابقة «عيدنا في دبي» خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو وتم تخصيص جوائز بقيمة 40 ألف درهم، بواقع عشرين ألف درهم لفئة الصور، ومثلها لفئة مقاطع الفيديو .

تميز

وأكدت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن: «نجاح مسابقة عيدنا في دبي ووصولها إلى هذا العدد الكبير من المستخدمين محلياً وإقليمياً يرجع في المقام الأول إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي كوجهة سياحية عائلية. تعكس الصور ومقاطع الفيديو المختلفة التي قام المشاركون بتحميلها تنوع مظاهر الاحتفال بالعيد في دبي».

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