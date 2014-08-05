وزارة التربية تمنح فرصة ثالثة للطلاب الراسبين

قررت وزارة التربية والتعليم منح الطلاب الراسبين في الصف الثاني عشر بامتحانات الاعادة في مادة دراسية واحدة، فرصة أخرى للتقدم لامتحان مؤجل الاعادة، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 31 أغسطس ويستمر لمدة خمسة أيام، وتأتي هذه المبادرة الانسانية من وزارة التربية لمنح الطلبة فرصة ثالثة، حتى لا تكون المادة التي رسبوا فيها سببا في إعادة عام دراسي بأكمله.

تنظيم

ويقتصر امتحان مؤجل الاعادة على الطلاب المتغيبين عن امتحان الاعادة بعذر مقبول، «إلا أن التربية استثنت هذا العام الطلاب الراسبين في مادة دراسية واحدة بامتحان الاعادة».

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم تعميما لجميع مناطقها التعليمية، دعت فيه إلى استثناء الطلاب الراسبين في مادة دراسية واحدة للتقدم لامتحان مؤجل الاعادة، وطالبتهم من خلال القوائم المرسلة منها بأسماء الطلاب وبيانات المواد الدراسية المقررة للامتحان، سرعة التواصل مع الطلاب، وإخطار أولياء الامور بمواعيد ومكان الامتحان.

تحديث البيانات

كما وجهت الوزارة بضرورة تحديث بيانات وأعداد الطلبة المتقدمين لامتحان مؤجل الاعادة بمركز تقدير الدرجات، مشيرة إلى أن الادارة المعنية بالوزارة ستقوم من جهتها بتعديل حالة الطلبة في نظام SIS ، حتى تتمكن المناطق التعليمية من استخراج إخطارات مؤجل الاعادة ورصد الدرجة بعد استكمال اجراءات الامتحان . يذكر أن امتحانات مؤجل الاعادة، ستعقد على فترتين، الأولى تبدأ من الثامنة صباحا وحتى التاسعة و50 دقيقة، والفترة الثانية تبدأ من العاشرة و20 دقيقة وحتى الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرا للقسمين العلمي والادبي.

جدول الامتحانات

تبدأ امتحانات العلمي يوم الأحد 31 أغسطس حيث تكون الفترة الأولى للفيزياء، والفترة الثانية لمادة الجيولوجيا، ويوم الاثنين الأول من سبتمبر ستكون الفترة الأولى لمادة التربية الإسلامية يليها الكيمياء ، أما يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر فيخصص للغة انجليزية والاحياء، ويوم الاربعاء الثالث من سبتمبر فيخصص للغة العربية، ويوم الخميس فقد خصص لمادة الرياضيات.

وبالنسبة للقسم الادبي فيبدأ الامتحان من يوم الأحد 31 أغسطس، حيث تخصص الفترة الاولى لمادة الفيزياء يليها علم النفس، ويوم الاثنين يخصص للتربية الاسلامية والجغرافيا، ويوم الثلاثاء للغة الانجليزية والأحياء، ويوم الاربعاء يخصص للغة العربية والاقتصاد، أما يوم الخميس فيخصص لمادة الرياضيات والتاريخ .