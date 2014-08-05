شوقي غريب: أبو جبل وشيكا تحت رادار المنتخب

يضع منتخب مصر وجهازه الفني تحت الرادار محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

أبو جبل يحمي مرمى الزمالك منذ رحل عن النادي حارسه المخضرم عبد الواحد السيد.

وصرح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر عبر قناة الحياة "نراقب أبو جبل عن قرب في الفترة الحالية، بالتأكيد هو في حساباتنا".

ويتنافس أبو جبل مع أحمد الشناوي على مركز الحارس الأول للفريق الأبيض.

وتابع "كذلك محمود عبد المنعم كهربا في حسابات الجهاز الفني، وأيضا أحمد حجازي".

كهربا يلعب بألوان جراسهوبرز السويسري هذا الموسم، وحجازي مستمر في محاولاته لتفادي الإصابات والمشاركة أكثر مع فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح غريب أنه مهتم جدا بمراقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد غريب أنه يتابع باهتمام مباراة سبورتنج مع الاتحاد السكندري في احتفال النادي المصري بمرور 100 عام على تأسيسه، وأضاف "سأشاهد اللقاء لمتابعة شيكابالا بشكل خاص".