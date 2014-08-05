رئيس الإسماعيلي يرد على اتهامات عبد ربه.. ويطلب استمراره

رد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي على الاتهامات التي وجهها حسني عبد ربه قائد الفريق لإدارة النادي.

وكان عبد ربه والذي انتهى عقده مع الدراويش، قد صرح بأن النادي تحمل الكثير فى التعاقد مع اللاعبين الجدد فى الوقت الذى لم يتم صرف المستحقات المتاخرة للاعبي الدراويش.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "النادي لم يتحمل سوى 600 الف جنية كمقدم لكافة التعاقدات الجديدة".

وتابع "عصام الحضرى حصل على 200 ألف جنيه كمقدم تعاقد فى حين حصل باقي اللاعبين على 400 ألف جنية إجمالا".

وأضاف ابو السعود إنه إتفق مع عبد ربه على اللقاء يوم الثلاثاء من أجل إنهاء المستحقات المتأخرة وأزمتها، وتسليمها إلى اللاعب.

واكد "نحتاج لبقاء عبد ربه معنا".