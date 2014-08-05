صلاح سليمان يختار - الهدف الذي أصلح حياته

ما هو الهدف الذي يعتبره صلاح سليمان مدافع الزمالك الأفضل في مسيرته الكروية؟ النجم المتميز يجيب على سؤال FilGoal.com.

يقول صلاح سليمان: "أهم هدف في مسيرتي الكروية، ذلك الذي سجلته في فريق أورلاندو سيتي بدوري أبطال إفريقيا سنة 2013".

صلاح سليمان في تلك المباراة أخطأ في كرة، تسببت في هدف سكن شباك الزمالك.

وخطف الزمالك الفوز في الشوط الثاني، عن طريق هدف سجله صلاح سليمان بنفسه ليصلح الخطأ، ويظل نجما في حسابات جمهور القلعة البيضاء.

شاهد الهدف الذي يتحدث عنه صلاح سليمان:

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