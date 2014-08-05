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أبو تريكة يختار - أصعب لاعب واجهه في حياته

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أبو تريكة يختار - أصعب لاعب واجهه في حياته أبو تريكة يختار - أصعب لاعب واجهه في حياته

ليس مدافعا إفريقيا، ولا لاعب من الزمالك.. هو لاعب قد لا تتوقعه، لكنه في الحقيقة أصعب من واجه محمد أبو تريكة في مسيرة القديس الكروية.. هو قديس أخر، لكن برازيلي.

سأل FilGoal.com محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية والأهلي، عن أصعب لاعب واجهه في حياته.

وأجاب أبو تريكة "كاكا".

أبو تريكة لعب ضد كاكا والقديس المصري يرتدي قميص منتخب الفراعنة.

تواجه أبو تريكة مع كاكا، حين كان الأخير يلعب مع منتخب البرازيل في كأس القارات عام 2009.

وفاز منتخب البرازيل على بنتيجة 4-3 في البطولة التي أقيمت بأرض جنوب إفريقيا.

وكان أحمد حسن عميد الكرة المصرية أيضا قد ذكر أن كاكا أصعب لاعب واجهه في حياته كونه "يبدو لك صغير الجسد، لكن قدميه ثابتتان على الأرض بشكل غير عادي، كاكا قوي جدا".. هكذا قال الصقر.

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