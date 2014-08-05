مرتضى منصور: ميدو رئيسًا لقناة الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن عرضه لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق لرئاسة قناة النادي المزمع انطلاقها قريبا.

وقال مرتضى لقناة "أون تي في لايف": "اتفقنا مع ميدو على رئاسة القناة الفضائية للزمالك".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء "ميدو سيعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور للاتفاق على خطة العمل وخريطة البرامج".

وكان ميدو رحل عن تدريب الزمالك عقب التعادل مع مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، ليخلفه حسام حسن.

يذكر أن FilGoal.com قد علم أن ميدو رفض عرضا سابقا من نادي الزمالك عليه لتولي منصب مدير قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.