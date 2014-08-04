زين محمود وعلى الهلباوى وفرقة عمدان نور يغنون بمكتبة الأسكندرية الأثنين المقبل

تحت عنوان ليلة صوت الاولى (جو عربى و صوفى) يقدم المنشدان زين محمود وعلى الهلباوى،بمشارككة فرقة عمدان نور مجموعه من أغانيهم الصوفيه،وذلك بالحفل المقام بالمسرح المكشوف بمكتبة الأسكندرية يوم الأثنين11أغسطس فى السابعه مسائا.

الجدير بالذكر أن الشيخ زين محمود، يعيش فى فرنسا، وله شهرة واسعة وجمهور كبير خارج مصر وداخلها، وله حفلات فى مرسليا مع فريق زمان فبريك الذى قدم معه ألبوم فى فرنسا، كما أنه عمل بأفلام “ألوان السما السبعة”، ” الأولى فى الغرام”، ” إبراهيم الأبيض طمع الموسيقى هشام نزية، ومن أبرز أغانيه أغنية “يبكى ويضحك” من فيلم “باب الشمس”.

اما على الهلباوى فهومطرب ومنشد ومبتهل،من مواليد شهر أغسطس عام 1977 محافظة القليوبية، وهو عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى.، وهو ابن المنشد دينى محمد الهلباوي، شارك على في العديد من الحفلات الموسيقية، و قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية.، كما شارك في فيلم “ميكروفون”، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن ” مرسال حبيبتي “،وهى من أشهر أغانيه،التى منها”عايز بلادى تكون أحسن”،”انا المصرى أنا المجنون”،”قل للمليحة”.

و تأسست فرقة عمدان نور في أغسطس 2011 تأثراً بالثورة و لرغبه الشباب في التعبير عن ثورتهم عن طريق الفن قام الفنان يحيي نديم أعضاء ومؤسسي أكثر من خمس فرق بغض النظر عن اختلافاتهم الموسيقية بتأسيس الفرقة و اختاروا لها اسما اخر وهو “جازجا “Gazaga” و هي كلمة من صعيد مصر وتعني عمدان النور.